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15:31, 16 мая 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о судьбе выделенных Украине денег

Зеленский: выделенные Киеву деньги попадают в экономику США

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Выделенные Киеву деньги не попадают на Украину, а сразу возвращаются в экономику США. О судьбе переданных стране средств рассказал президент республики Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Эти деньги не отдаются Украине. Эти деньги тратятся на американские заводы, создавая американские рабочие места... И мы не просто боремся за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна», — ответил он на слова журналиста о беспокойстве многих американцев из-за объемов трат Вашингтона на поддержку Киева.

Ранее Зеленский допустил потерю Харькова, если страна не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Он отметил серьезность ситуации в Харьковской области и подчеркнул, что страна не может позволить себе потерять город.

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      Александр Курбатов
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