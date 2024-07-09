Полковник допустил затопление Харькова Украиной в случае продвижения российских войск

Полковник Алехин допустил затопление Харькова Украиной при продвижении ВС РФ

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин допустил, что Украина может подорвать две дамбы и затопить часть Харьковской области, в том числе сам город, в случае продвижения российских войск. Его слова публикует российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

«В Главном штабе ВСУ рассматривается вариант затопления Харькова, если российские войска окружат город. Такая информация у меня имеется», — заявил эксперт.

Алехин отметил, что возможен подрыв дамб Травянского и Печенежского водохранилищ. Уничтожение этих плотин приведет к затоплению значительных территорий, под воду уйдут многие населенные пункты.

Ранее морской пехотинец ВСУ рассказал, что оборона Харьковской области оказалась неподготовлена к началу российского наступления. Он добавил, что интенсивность работы российских беспилотников на харьковском направлении гораздо выше, чем на херсонском.

