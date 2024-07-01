Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:51, 1 июля 2024Бывший СССР

Морпех ВСУ заявил о неподготовленности обороны Харьковской области

Морпех ВСУ: оборона Харьковской области оказалась неподготовлена

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Оборона Харьковской области оказалась неподготовлена к началу российского наступления. Об этом в разговоре с «Би-би-си» заявил морской пехотинец Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Алексей.

«Все происходило в спешке и не было никакой подготовки. Здесь все: морская пехота, воздушно-десантные войска, Государственная пограничная служба, регулярная пехота, Территориальная оборона и Национальная полиция», — сообщил морпех.

Он добавил, что интенсивность работы российских беспилотников на харьковском направлении гораздо выше, чем на херсонском.

В ходе интервью морпех также рассказал о невозможности ротации солдат ВСУ на херсонском направлении. По его словам, украинские военные на левом берегу Днепра превратились в «чемодан без ручки».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

      В Москве появились центры ментального здоровья

      В России попросили не ждать торможения роста цен

      Морпех ВСУ рассказал о потере лучших бойцов на левом берегу Днепра

      ВСУ ударили беспилотниками по двум АЗС в Горловке

      Россиянин заколол соседа по больничной палате из-за игры в нарды

      Правая партия Национальное объединение победила в первом туре выборов во Франции

      Молодежь объяснила желание носить открытую обувь с носками

      На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

      В Великобритании заявили о неготовности британской армии к конфликту любого масштаба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше