Морпех ВСУ: оборона Харьковской области оказалась неподготовлена

Оборона Харьковской области оказалась неподготовлена к началу российского наступления. Об этом в разговоре с «Би-би-си» заявил морской пехотинец Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Алексей.

«Все происходило в спешке и не было никакой подготовки. Здесь все: морская пехота, воздушно-десантные войска, Государственная пограничная служба, регулярная пехота, Территориальная оборона и Национальная полиция», — сообщил морпех.

Он добавил, что интенсивность работы российских беспилотников на харьковском направлении гораздо выше, чем на херсонском.

В ходе интервью морпех также рассказал о невозможности ротации солдат ВСУ на херсонском направлении. По его словам, украинские военные на левом берегу Днепра превратились в «чемодан без ручки».