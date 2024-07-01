На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

BBC News: солдаты ВСУ на левом берегу Днепра превратились в «чемодан без ручки»

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущие бои на левом берегу Днепра, превратились в «чемодан без ручки». Об этом заявил украинский военный Алексей в интервью BBC News.

«Любое движение немедленно накрывалось артиллерией или беспилотниками. Русских, похоже, не беспокоило наше присутствие там; мы превратились в чемодан без ручки», — рассказал он.

Боец ВСУ подчеркнул, что украинская армия не может покинуть левый берег Днепра. При этом он выразил надежду на то, что ужесточивший мобилизацию закон, вступивший в силу в июне, даст им шанс на передышку.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра в районе поселка Днепряны были отбиты. По его словам, десант украинской армии понес серьезные потери.