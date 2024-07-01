Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:41, 1 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

BBC News: солдаты ВСУ на левом берегу Днепра превратились в «чемодан без ручки»

Фото: Alina Smutko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущие бои на левом берегу Днепра, превратились в «чемодан без ручки». Об этом заявил украинский военный Алексей в интервью BBC News.

«Любое движение немедленно накрывалось артиллерией или беспилотниками. Русских, похоже, не беспокоило наше присутствие там; мы превратились в чемодан без ручки», — рассказал он.

Боец ВСУ подчеркнул, что украинская армия не может покинуть левый берег Днепра. При этом он выразил надежду на то, что ужесточивший мобилизацию закон, вступивший в силу в июне, даст им шанс на передышку.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра в районе поселка Днепряны были отбиты. По его словам, десант украинской армии понес серьезные потери.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

      В Москве появились центры ментального здоровья

      В России попросили не ждать торможения роста цен

      Морпех ВСУ рассказал о потере лучших бойцов на левом берегу Днепра

      ВСУ ударили беспилотниками по двум АЗС в Горловке

      Россиянин заколол соседа по больничной палате из-за игры в нарды

      Правая партия Национальное объединение победила в первом туре выборов во Франции

      Молодежь объяснила желание носить открытую обувь с носками

      На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

      В Великобритании заявили о неготовности британской армии к конфликту любого масштаба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше