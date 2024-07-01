Тактику армии России в Харьковской области разъяснили

Полковник Матвийчук: Россия приостановила наступление ради безопасности военных

Россия приостановила наступление в Харьковской области для обеспечения безопасности военнослужащих, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что тактика отражения контратак с места сейчас удобнее для российских войск.

«Многие пишут, что наше наступление в Харьковской области остановилось. Это не так: оно приостановилось для обеспечения безопасности наших военнослужащих и уничтожения резервов противника. Это задержка для нас не критична. Мы отражаем контратаки противника с места, а это удобнее всего», — объяснил полковник.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перекинули большие резервы на Харьковское направление из Одессы, Сумм, Киева.

Ранее, в ходе брифинга, в Минобороны заявили о взятии под контроль бойцами группировки войск «Запад» Степовой Новоселовки Харьковской области.

Также сообщалось о взятии под контроль села Новопокровское Донецкой народной республики.