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05:32, 17 июля 2024Наука и техника

«Ростех» раскрыл способности бомбы ФАБ-3000

«Ростех»: одна ФАБ-3000 способна уничтожить опорный пункт ВСУ

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

Одна бомба ФАБ-3000 способна уничтожить целый взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее способности раскрыл представитель корпорации «Ростех» в беседе с РИА Новости.

«Бомбы ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн. На практике это означает, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что взрыв бомбы способен покрыть площадь, сопоставимую с 11 футбольными полями.

В марте в Минобороны России сообщили, что российское предприятие начало массовое производство ФАБ-3000. Также в стране многократно увеличили выпуск ФАБ-500 и вдвое увеличили производство ФАБ-1500.

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      Евгений Силаев
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