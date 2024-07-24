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09:23, 24 июля 2024Россия

Первые секунды после подрыва машины во дворе дома в Москве попали на видео

Shot: мужчину с окровавленными ногами вытащили из подорванной машины в Москве

Первые секунды после подрыва машины во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как после взрыва прохожие вытащили из внедорожника мужчину с окровавленными ногами.

Как выяснил Shot, водителю иномарки в результате случившегося оторвало ступни. Врачи начали бороться за жизнь мужчины.

Кроме того, пострадала женщина. Она находилась на пассажирском кресле. Горожанка получила рваные раны лица.

О взрыве автомобиля на севере Москвы стало известно утром в среду, 24 июля. Некоторые средства массовой информации заявили, что владельцем внедорожника является участник специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как утверждает издание Baza, во взорванной машине был офицер Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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