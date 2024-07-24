Песков заявил об однозначной утрате Зеленским своей легитимности

Действующий президент Украины Владимир Зеленский однозначно утратил собственную легитимность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность», — заявил Песков. Об этом пресс-секретарь рассказал на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

По его словам, вопрос легитимности украинского лидера могут усложнить мирный процесс между Москвой и Киевом, как и прямой указ Зеленского о запрете переговоров с Россией.

Ранее Песков заявил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате спецоперации или мирных переговоров. Кроме того, он добавил, что в Кремле надеются получить разъяснения слов министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией.