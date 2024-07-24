Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:45, 24 июля 2024Бывший СССР

Песков заявил об однозначной потере Зеленским своей легитимности

Песков заявил об однозначной утрате Зеленским своей легитимности

Фото: Hollie Adams / Reuters

Действующий президент Украины Владимир Зеленский однозначно утратил собственную легитимность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность», — заявил Песков. Об этом пресс-секретарь рассказал на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

По его словам, вопрос легитимности украинского лидера могут усложнить мирный процесс между Москвой и Киевом, как и прямой указ Зеленского о запрете переговоров с Россией.

Ранее Песков заявил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате спецоперации или мирных переговоров. Кроме того, он добавил, что в Кремле надеются получить разъяснения слов министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций ЕС

      На курорте Европы 12 человек приняли туриста за еврея и избили его

      Прилепина возмутили литературные предпочтения россиян

      ФБР раскрыло количество выстрелов в Трампа

      Названы лучшие места для наблюдения за китами в России

      В российском регионе сработала система ПВО

      Илон Маск спрогнозировал банкротство США

      Израиль представил «Демона ветра»

      «США — это огромный рынок допинга». Всемирное антидопинговое агентство угрожает американскому спорту изоляцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше