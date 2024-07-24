Обнаружены новые факторы обитания на экзопланетах

The Astrophysical Journal: космическая погода определяют обитаемость планет

Ученые Университета Райса в Техасе (США) обнаружили новые факторы, способствующие появлению пригодных для обитания планет. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Обитаемость экзопланет определяется не только расстоянием до звезды, но также силой магнитного поля планеты и его взаимодействием с магнитным полем родительской звезды, что известно как космическая погода. Эти факторы важны для защиты планеты от звездной активности и поддержания условий для жизни.

Астрономы использовали меру активности звезды, известную как число Россби, для оценки радиуса Альвена — расстояния, на котором звездный ветер отделяется от внешнего слоя атмосферы звезды. Планеты внутри этого радиуса не подходят для обитаемости из-за тесного магнитного взаимодействия со звездой.

Группа исследовала 1546 экзопланет, чтобы определить, лежат ли их орбиты внутри или за пределами радиуса Альвена. Оказалось, что только две планеты, K2-3 d и Kepler-186 f, соответствуют всем условиям потенциальной обитаемости, включая сильное магнитное поле и подходящее расстояние до звезды.

Эти планеты имеют размер Земли, вращаются на расстоянии, благоприятном для образования жидкой воды, и имеют сильные магнитные поля, чтобы защититься от звездной активности. Хотя наличие этих условий не гарантирует существование жизни, оно подчеркивает важность учета множества факторов при поиске обитаемых планет.