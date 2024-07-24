Политолог назвал причину заявлений Киева о готовности к переговорам с Москвой

Политолог Михеев: Киев заявляет о переговорах из-за страха перед неизвестностью

Заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией связаны со страхом Владимира Зеленского и его команды перед неизвестностью. Такую причину назвал политолог Сергей Михеев, передает РИА Новости.

«У них есть серьезные опасения, что их будут принуждать к переговорам, так они пытаются как бы опередить события», — сказал политолог.

По мнению аналитика, о страхе Киева свидетельствует визит Кулебы в Китай. Он добавил, что Зеленский и его окружение на фоне предстоящих президентских выборов в США явно боятся того, что больше не смогут получать поддержку.

24 июля Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Диалог, по его словам, должен быть рациональным и иметь практическое значение, а также быть направленным на достижение справедливого и прочного мира.

Однако позже в МИД Украины объяснили, что Кулеба говорил о готовности вести переговорный процесс с российской стороной «на определенном этапе», а не в настоящее время.

