Порномодель назвала процент изменяющих возлюбленным на мальчишниках мужчин

Проживающая в США австралийская порнозвезда и блогерша Хейли Дэвис, которая прежде работала стриптизершей, раскрыла, сколько мужчин изменяют женам и возлюбленным на мальчишниках. Своим опытом она поделилась с News.com.au.

По словам Дэвис, она работала в стриптиз-клубе, где регулярно устраивались мальчишники. Частью программы было шоу с использованием пены, которая время от времени попадала на гостей. Потом Дэвис отводила их в отдельное помещение, чтобы помочь почиститься. При этом, по ее словам, большинство мужчин использовали этот момент, «чтобы сделать свой ход».

«80 процентов мужчин будут изменять возлюбленным на подобных вечеринках», — заявила Дэвис. Она добавила, что большинство женихов или их гостей пытались как минимум поцеловать ее, оставшись один на один.

Австралийка оговорилась, что не видит ничего плохого в том, что мужчины ходят в стриптиз-клубы и на мальчишники с разрешения своих жен и возлюбленных. Однако она поняла, что большинство из них используют такие мероприятия, чтобы изменять. «Я думаю, мужчины-изменники не воспринимают стриптизерш как людей. Это для них такая фантазия, и они не думают о последствиях. Это видно по тому, как они говорят о тебе», — поделилась своим соображениями Дэвис.

Она также сказала, что подобные «самцы» ей не нравятся. Австралийка уверена, что они будут изменять своим возлюбленным и дальше. «Я думаю, что они полные козлы. Они делают отвратительную вещь. Это неправильно. Абсолютно неправильно. Пугает, что для мужчин изменять на мальчишниках — обычное дело», — сказала Дэвис.

Она заявила, что наблюдение за мужчинами на вечеринках в стрип-клубе изменило ее отношение к классическим моногамным отношениями.

Ранее Дэвис рассказала о бойфренде, который прикинулся смертельно больным, чтобы изменять ей «со множеством девушек». Молодой человек заявил, что болен раком костей, и использовал это как предлог для походов по любовницам.