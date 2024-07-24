Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:34, 24 июля 2024Из жизни

Порномодель назвала процент изменяющих возлюбленным на мальчишниках мужчин

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Проживающая в США австралийская порнозвезда и блогерша Хейли Дэвис, которая прежде работала стриптизершей, раскрыла, сколько мужчин изменяют женам и возлюбленным на мальчишниках. Своим опытом она поделилась с News.com.au.

По словам Дэвис, она работала в стриптиз-клубе, где регулярно устраивались мальчишники. Частью программы было шоу с использованием пены, которая время от времени попадала на гостей. Потом Дэвис отводила их в отдельное помещение, чтобы помочь почиститься. При этом, по ее словам, большинство мужчин использовали этот момент, «чтобы сделать свой ход».

«80 процентов мужчин будут изменять возлюбленным на подобных вечеринках», — заявила Дэвис. Она добавила, что большинство женихов или их гостей пытались как минимум поцеловать ее, оставшись один на один.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Австралийка оговорилась, что не видит ничего плохого в том, что мужчины ходят в стриптиз-клубы и на мальчишники с разрешения своих жен и возлюбленных. Однако она поняла, что большинство из них используют такие мероприятия, чтобы изменять. «Я думаю, мужчины-изменники не воспринимают стриптизерш как людей. Это для них такая фантазия, и они не думают о последствиях. Это видно по тому, как они говорят о тебе», — поделилась своим соображениями Дэвис.

Она также сказала, что подобные «самцы» ей не нравятся. Австралийка уверена, что они будут изменять своим возлюбленным и дальше. «Я думаю, что они полные козлы. Они делают отвратительную вещь. Это неправильно. Абсолютно неправильно. Пугает, что для мужчин изменять на мальчишниках — обычное дело», — сказала Дэвис.

Она заявила, что наблюдение за мужчинами на вечеринках в стрип-клубе изменило ее отношение к классическим моногамным отношениями.

Ранее Дэвис рассказала о бойфренде, который прикинулся смертельно больным, чтобы изменять ей «со множеством девушек». Молодой человек заявил, что болен раком костей, и использовал это как предлог для походов по любовницам.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно. На его борту находились россияне

      Шар с мусором из КНДР приземлился на территории офиса президента Южной Кореи

      В России запретили взыскивать за долги единственное ипотечное жилье

      Найден способ вернуть партнеру зрелого возраста желание заниматься сексом

      В Москве спасли четырех человек после пожара в квартире на седьмом этаже

      Трамп допустил разрушение США после выборов

      В Конгрессе пригрозили уголовным делом ушедшей в отставку главе Секретной службы

      В американском парке произошло мощное извержение гейзера

      Звезда OnlyFans пожаловалась на недостаток секс-индустрии

      На Украине назвали причину увеличения числа уклонистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше