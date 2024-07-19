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03:57, 19 июля 2024Из жизни

Бойфренд порнозвезды прикинулся смертельно больным ради измен

Хейли Дэвис

Хейли Дэвис. Фото: @itshayleydavies

Проживающая в США австралийская порнозвезда и блогерша Хейли Дэвис рассказала о бойфренде, который прикинулся смертельно больным, чтобы изменять ей «со множеством девушек». Об этом пишет Daily Star.

Дейвис встречалась с молодым человеком около четырех месяцев. С их первого свидания он жаловался на больную спину, а однажды пришел домой и заявил, что спина у него болит из-за рака костей. Девушка была готова помогать возлюбленному во всем, однако вскоре заметила в его поведении странности.

Сначала он ушел с вечеринки в честь дня рождения Дейвис, объяснив это тем, что ему «плохо из-за лекарств». Она попросила показать лекарства, и молодой человек предъявил пузырек из-под антибиотиков. Он сказал, что положил в него лекарство от рака. Дейвис заподозрила неладное.

Затем бойфренд однажды вечером не прислал ей видео, хотя делал это каждый день, и оправдался тем, что якобы был у друга. На следующий день он пришел домой к Дэвис. Она загорала во дворе, и молодой человек сказал, что ему нельзя быть на солнце из-за «рака кожи», хотя раньше говорил о раке костей.

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В итоге она взяла у бойфренда телефон и обнаружила там многочисленные фото и виде с другими девушками. «Это было какое-то безумие. Там была куча девушек. Он даже ездил с ними в путешествия. Потом пришло сообщение от контакта "Моя женушка". Я открыла, а там было написано: "Я тебя люблю"», — рассказала Дэвис.

Она тут же позвонила этой девушке, и они начали распутывать «паутину лжи» своего возлюбленного. Выяснилось, что он побрил голову не из-за болезни, а потому что об этом попросила другая возлюбленная. Кроме того, он подарил Дэвис ожерелье, которое принадлежало другой, а также врал, что владеет объектами недвижимости.

При этом он так и не признался Дэвис, что наврал про болезнь, а также сказал, что ожерелье принадлежало его другу, которого больше нет. В итоге девушка разорвала с ним отношения.

После того как Дэвис прославилась в сети, бывший молодой человек написал ей. Он заявил, что она не добилась бы успеха, если бы не совместное видео для TikTok, которое они сняли несколько лет назад, и попросил денег. «Было очень приятно ответить: "У тебя есть недвижимость, неужели что-то не в порядке?" Он ушел из моей жизни, и не дай бог, было бы иначе», — подытожила модель.

Ранее Дэвис рассказала, как занялась сексом с военнослужащим и оказалась в больнице вместе с ним. Пара занялась страстным сексом, но вскоре оба почувствовали боль.

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      Никита Савин
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