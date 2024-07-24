Пострадавшим при взрыве внедорожника в Москве назвали тезку замначальника войсковой части

При взрыве внедорожника в Москве пострадал тезка замначальника войсковой части

При взрыве внедорожника в Москве пострадал тезка замначальника войсковой части в Подмосковье — офицер Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрей Т. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина является тезкой по имени и фамилии замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье, однако отношения к этой части не имеет. Известно, что он также служит в ВС РФ.

Ранее жена замначальника войсковой части опровергла информацию о подрыве машины ее мужа.

Утром в среду, 24 июля, на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица.