Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:30, 24 июля 2024Силовые структуры

Пострадавшим при взрыве внедорожника в Москве назвали тезку замначальника войсковой части

При взрыве внедорожника в Москве пострадал тезка замначальника войсковой части
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

При взрыве внедорожника в Москве пострадал тезка замначальника войсковой части в Подмосковье — офицер Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрей Т. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина является тезкой по имени и фамилии замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье, однако отношения к этой части не имеет. Известно, что он также служит в ВС РФ.

Ранее жена замначальника войсковой части опровергла информацию о подрыве машины ее мужа.

Утром в среду, 24 июля, на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      В Кремле высказались о подрыве автомобиля в Москве

      Премьер Грузии указал ЕС на коррупцию в Молдавии

      69-летняя Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

      В Думе упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

      Telegram отключил монетизацию каналов для россиян

      На Украине захотели противостоять целям России в Африке

      Госдума дала командирам воинских частей право арестовывать бойцов СВО

      Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили спасти отношения письмами

      Раскрыта судьба находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше