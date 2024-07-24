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11:26, 24 июля 2024Россия

Жена офицера Минобороны ответила на информацию о подрыве их авто в Москве

«360»: жена офицера МО РФ Торгашова назвала фейком информацию о подрыве их авто

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жена офицера Минобороны России (МО РФ) Андрея Торгашова назвала фейком информацию о подрыве их автомобиля на Синявинской улице севере Москвы. Ее ответ опубликовал телеканал «360».

Женщина заявила корреспонденту, что с ее супругом все в порядке, а во взорванном внедорожнике был другой человек.

До этого в ряде средств массовой информации появились данные о том, что в результате подрыва авто в Москве пострадали офицер Торгашов с женой. Как писал «Коммерсанть», мужчина служил в Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) и отвечал в своей части за средства связи.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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