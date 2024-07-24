Россияне старше 55 лет чаще других стали ограничивать себя в еде

SidorinLab: россияне старше 55 лет чаще других ограничивают себя в питании

Россияне старше 55 лет чаще других обсуждают в социальных сетях альтернативные системы питания, при которых они ограничивают себя в потреблении определенных продуктов. Об этом говорится в исследовании агентства по управлению репутацией SidorinLab и сети фитнес-клубов DDX Fitness, эксклюзивно предоставленного «Ленте.ру».

В рамках исследования специалисты изучили около 10 тысяч сообщений от 8150 пользователей соцсетей за месяц: с 5 июня по 5 июля 2024 года. Наиболее популярными площадками для обсуждения систем питания стали «ВКонтакте» (41 процент сообщений), Telegram (27 процентов), 12 процентов приходится на Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Три четверти подобных сообщений оставили женщины. Подавляющее большинство участников таких дискуссий — россияне старше 55 лет обоих полов.

Исследователи принимали во внимание упоминание пяти систем питания: вегетарианство (отказ от мяса, птицы, рыбы), веганство (отказ от мяса, рыбы и птицы, а также меда, яиц и молочных продуктов), сыроедение (отказ от всего термически обработанного), фрукторианство (отказ от всего кроме фруктов), праноедение (декларированный отказ от любой еды).

Больше всего приверженцев оказалось у вегетарианства и меньше всего — у праноедения. Так, согласно исследованию, вегетарианства придерживается 50 процентов оставивших комментарии женщин и 14 процентов мужчин. Веганства — 18 процентов женщин и 8 процентов мужчин, сыроедения — 5 процентов женщин и 2,2 процента мужчин, фрукторианства — 2 процента женщин и 1,4 процента мужчин, праноедения — по 0,2 процента обоих полов.

В сообщениях о вегетарианстве, веганстве и сыроедении представлены все возраста, однако в веганстве больше всего представлена группа 35-44 года, а в сыроедении — старше 55 лет. В праноедении самый низкий средний возраст автора — 38 лет.

При переходе к фрукторианству повышается число сообщений, описывающий личный опыт автора, обычно в формате цифровых дневниковых записей. Например, «почти 4 года на 100 процентах плодах, без срывов, откатов. Мое тело полностью свободно от пищевой зависимости». Сообщения праноедов кажутся исследователям неубедительными: они сомневаются, что человек способен правда 20 лет выжить только на воде и энергии солнца.

Опрос DDX Fitness показал, что большинство приверженцев здорового образа жизни выступают за сбалансированное питание и подсчет КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы). По их мнению, именно полноценный рацион помогает нарастить мышечную массу, быть энергичным, стрессоустойчивым и здоровым.

Ранее сообщалось, что британский спортсмен Росс Эджли решил поставить эксперимент, во время которого он пытался питаться по-акульи. За 24 часа съел еды на 40 тысяч килокалорий и набрал 10 килограммов.