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13:17, 24 июля 2024Бывший СССР

Премьер Грузии указал ЕС на коррупцию в Молдавии

Премьер Грузии Кобахидзе назвал Молдавию одной из самых коррумпированных стран
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Решение Европейского союза (ЕС) о переговорах по членству с Молдавией является несправедливым из-за уровня коррупции в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Кобахидзе выразил надежду на начало переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Политик указал ЕС на ситуацию с плюрализмом в Молдавии и назвал ее одной из самых коррумпированных стран Европы.

«В то же время Молдавии открыты переговоры [о вступлении в ЕС], а нам нет. Это полная несправедливость», — подчеркнул грузинский премьер. По его мнению, это свидетельствует о разных подходах Евросоюза по отношению к обеим странам.

Ранее вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова заявила о намерении завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По ее словам, Брюссель оптимистично настроен и открыт для вступления страны в 2030 году.

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      Юрий Леонов
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