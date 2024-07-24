Премьер Грузии указал ЕС на коррупцию в Молдавии

Премьер Грузии Кобахидзе назвал Молдавию одной из самых коррумпированных стран

Решение Европейского союза (ЕС) о переговорах по членству с Молдавией является несправедливым из-за уровня коррупции в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Кобахидзе выразил надежду на начало переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Политик указал ЕС на ситуацию с плюрализмом в Молдавии и назвал ее одной из самых коррумпированных стран Европы.

«В то же время Молдавии открыты переговоры [о вступлении в ЕС], а нам нет. Это полная несправедливость», — подчеркнул грузинский премьер. По его мнению, это свидетельствует о разных подходах Евросоюза по отношению к обеим странам.

Ранее вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова заявила о намерении завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По ее словам, Брюссель оптимистично настроен и открыт для вступления страны в 2030 году.