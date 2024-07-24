Писателя Захара Прилепина возмутили литературные предпочтения россиян. Своим мнением он поделился на презентации сборника участников специальной военной операции (СВО), видео выступления публикует Daily Storm.
Литератор рассказал, что увидел в топе «самого известного молодежного сайта» произведения писателей Рэя Брэдбери, Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла. По его мнению, молодежи необходимо читать отечественные книги о войне, к примеру «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева.
«Мы живем в стране, которая победила в самой страшной войне за всю историю человечества. Спустя несколько десятилетий молодые люди в нашей стране не читают книг по этому поводу!» — заключил Прилепин.
Ранее стало известно, что Прилепин начнет готовить в МГУ специалистов по «информационному противоборству»