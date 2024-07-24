Писателя Прилепина возмутило чтение россиянами книг Джорджа Оруэлла

Писателя Захара Прилепина возмутили литературные предпочтения россиян. Своим мнением он поделился на презентации сборника участников специальной военной операции (СВО), видео выступления публикует Daily Storm.

Литератор рассказал, что увидел в топе «самого известного молодежного сайта» произведения писателей Рэя Брэдбери, Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла. По его мнению, молодежи необходимо читать отечественные книги о войне, к примеру «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева.

«Мы живем в стране, которая победила в самой страшной войне за всю историю человечества. Спустя несколько десятилетий молодые люди в нашей стране не читают книг по этому поводу!» — заключил Прилепин.

Ранее стало известно, что Прилепин начнет готовить в МГУ специалистов по «информационному противоборству»