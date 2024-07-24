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19:17, 24 июля 2024Культура

Прилепина возмутили литературные предпочтения россиян

Писателя Прилепина возмутило чтение россиянами книг Джорджа Оруэлла
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Писателя Захара Прилепина возмутили литературные предпочтения россиян. Своим мнением он поделился на презентации сборника участников специальной военной операции (СВО), видео выступления публикует Daily Storm.

Литератор рассказал, что увидел в топе «самого известного молодежного сайта» произведения писателей Рэя Брэдбери, Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла. По его мнению, молодежи необходимо читать отечественные книги о войне, к примеру «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева.

«Мы живем в стране, которая победила в самой страшной войне за всю историю человечества. Спустя несколько десятилетий молодые люди в нашей стране не читают книг по этому поводу!» — заключил Прилепин.

Ранее стало известно, что Прилепин начнет готовить в МГУ специалистов по «информационному противоборству»

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      Мария Рюрикова
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