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09:14, 24 июля 2024Россия

Приехавшая из Москвы в Сибирь школьница ушла из гостиницы и пропала

В Омске второй день ищут школьницу, которая приехала из Москвы с родителями

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Омске пропала школьница, которая приехала с родителями из Москвы. Она ушла из гостиницы и не вернулась, сообщило управление Следственного комитета (СК) по Омской области в Telegram-канале.

По данным следователей, 15-летняя школьница вышла из гостиницы «Ника» 22 июля. Ее ищут в парке Сибири второй день. Следователи выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают условия, в которых жила несовершеннолетняя.

Как уточнил источник РИА Новости в силовых структурах, девочка поссорилась с родителями, из-за чего те ушли гулять в парк без нее. Впоследствии школьница решила пойти на улицу одна, где и пропала. К моменту, когда пришло время уезжать из отеля, подросток не вернулся.

Ранее пропавшего в Волгоградской области подростка нашли три месяца спустя в сотнях километрах от дома. Школьника из Елани искали с середины февраля. Его удалось обнаружить в Москве, расстояние до которой составляет более 800 километров. Все это время подросток бродяжничал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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