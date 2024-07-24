Пьяная пассажирка российского самолета ударила попутчицу и попала на видео

Shot: пассажирка рейса Nordwind Airlines из Москвы на Кубу ударила попутчицу

Пьяная пассажирка рейса авиакомпании Nordwind Airlines ударила попутчицу по лицу и попала на видео. Кадры ее задержания публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на рейсе из Москвы на Кубу еще до вылета самолета. Женщина так переживала из-за долгого перелета, что выпила слишком много алкоголя. В результате, поднявшись на борт, она устроила скандал и ударила другую пассажирку. Из-за этого вылет задержался на 14 часов.

На записи из самолета видно, как полицейские задерживали дебоширку. Один из правоохранителей надел на нее наручники, а затем поднял с пола ее соломенную шляпу и надел ей на голову. Это действие вызвало смех оставшихся в лайнере пассажиров.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош в самолете, оказался в другой стране и угодил в полицию. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Бангладеш в Москву. Во время рейса пассажир начал материться и отказался следовать указаниям экипажа, а позже закурил сигарету.