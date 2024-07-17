Летевшего в Москву россиянина высадили в другой стране за дебош в самолете

Летевший в Москву россиянин устроил дебош и оказался в полиции Казахстана

Пьяный россиянин устроил дебош в самолете, оказался в другой стране и угодил в полицию. Об этом сообщило казахстанское издание Orda.

Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Бангладеш в Москву. Во время рейса пассажир начал материться и отказался следовать указаниям экипажа, а позже закурил сигарету.

В результате дебошира высадили из самолета в аэропорту города Тараз в Казахстане и передали полицейским. Правоохранители арестовали россиянина на пять суток и оштрафовали его на 84,9 тысячи тенге (около 16 тысяч рублей) за курение в неположенном месте.

В Сочи полиция устроила рейд на пляжах и задержала трех человек, которые решили позагорать без одежды. На нудистов составили административные протоколы о мелком хулиганстве.