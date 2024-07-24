Раскрыт самый дорогой пляжный курорт России

Адлер стал самым дорогим пляжным курортом России летом 2024 года

Летом 2024 года Адлер стал самым дорогим пляжным курортом по стоимости размещения. Цены на отдых в России раскрыл ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туристических агрегаторов.

Средний чек бронирования ночи в гостиницах Адлера составляет 11 тысяч рублей. На втором месте оказался Абрау-Дюрсо, где туристы тратят в среднем 8,1 тысячи рублей за сутки в отеле. Далее следует Ялта — 7,6 тысячи рублей, Сочи и Геленджик — 5,9 тысячи.

Самые дешевые гостиницы оказались в Крыму. Средний чек на отдых в Феодосии достигает 3,8 тысячи рублей, в Судаке — 3,5 тысячи, а в Керчи — 3,1 тысячи.

За первые шесть месяцев 2024 года авиабилеты по России подорожали на 17 процентов. Средняя цена перелета в экономклассе составила 7,3 тысячи рублей в расчете на тысячу километров.