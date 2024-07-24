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16:43, 24 июля 2024Путешествия

Раскрыт самый дорогой пляжный курорт России

Адлер стал самым дорогим пляжным курортом России летом 2024 года

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Летом 2024 года Адлер стал самым дорогим пляжным курортом по стоимости размещения. Цены на отдых в России раскрыл ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туристических агрегаторов.

Средний чек бронирования ночи в гостиницах Адлера составляет 11 тысяч рублей. На втором месте оказался Абрау-Дюрсо, где туристы тратят в среднем 8,1 тысячи рублей за сутки в отеле. Далее следует Ялта — 7,6 тысячи рублей, Сочи и Геленджик — 5,9 тысячи.

Самые дешевые гостиницы оказались в Крыму. Средний чек на отдых в Феодосии достигает 3,8 тысячи рублей, в Судаке — 3,5 тысячи, а в Керчи — 3,1 тысячи.

За первые шесть месяцев 2024 года авиабилеты по России подорожали на 17 процентов. Средняя цена перелета в экономклассе составила 7,3 тысячи рублей в расчете на тысячу километров.

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      Мария Борисова
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