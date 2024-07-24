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12:52, 24 июля 2024Россия

Раскрыт выпиваемый россиянами объем алкоголя

Голикова: потребление алкоголя в России сократилось с 14 до 8 литров в год

Фото: Mattias Diesel / Unsplash

Потребление алкоголя в России сократилось с 14 до 8 литров в год на человека. Выпиваемый россиянами объем алкоголя раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Впервые о необходимости изменения образа жизни мы начали говорить еще в рамках первого национального проекта "Здоровье" с 2009 года (...) Когда мы начинали, потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека. Сейчас это чуть более восьми литров», — заявила Голикова.

Сократилась в России и доля курящих. Если раньше в стране курили 40 процентов населения, то сейчас — менее 19 процентов, отметила вице-премьер.

Кроме того, изменился рацион россиян. Если раньше жители «из-за уровня жизни» потребляли мало овощей и фруктов, а все больше налегали на хлебобулочные изделия, макароны и сахар, то сегодня потребление хлеба сократилось на девять процентов.

«При этом необходимость изменения рациона питания россиян сохраняется — необходимо увеличение потребления рыбы, овощей и фруктов», — констатировала Голикова.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте продаж крепкого алкоголя (по большей части — водки) в России на 4,9 процента в первом полугодии, до 58,01 миллиона декалитров.

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      Елена Торубарова
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