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00:18, 24 июля 2024Экономика

Раскрыты два варианта заморозки активов России в ЕС

Bloomberg: ЕС представил два варианта заморозки активов ЦБ РФ из-за опасений США

Фото: Unsplash

Европейский союз (ЕС) предложил своим государствам-членам два варианта заморозки активов Центробанка России на более длительный период времени. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Первый сценарий предполагает бессрочную заморозку активов, которую будут пересматривать. Второй предусматривает продление санкций раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не в полгода, как это происходит сейчас. Подобный план из двух вариантов развеет опасения США о возможности выдать Украине кредиты на 50 миллиардов долларов.

Ранее в Bloomberg рассказали о намерении стран-участниц «Большой семерки» (G7) продлить заморозку российских активов. Условием ее прекращения должна стать компенсация ущерба Украине.

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      Марина Совина
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