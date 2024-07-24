Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2005 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2005 военнослужащих. Об этом стало известно из ежедневной сводки Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с подразделениями российской группировки войск «Юг» — 700 человек личного состава. Еще 550 бойцов ВСУ лишились в зоне контроля подразделений группировки войск «Запад».

Из брифинга оборонного ведомстве следует, что 755 военнослужащих украинские войска потеряли при боях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Накануне Минобороны России отчиталось, что ВСУ за сутки лишились более 2000 военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.