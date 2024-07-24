Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 24 июля 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ за сутки

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2005 военнослужащих

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2005 военнослужащих. Об этом стало известно из ежедневной сводки Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с подразделениями российской группировки войск «Юг» — 700 человек личного состава. Еще 550 бойцов ВСУ лишились в зоне контроля подразделений группировки войск «Запад».

Из брифинга оборонного ведомстве следует, что 755 военнослужащих украинские войска потеряли при боях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Материалы по теме:
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
Сегодня
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024

Накануне Минобороны России отчиталось, что ВСУ за сутки лишились более 2000 военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      Агент СБУ предстанет перед судом за покушение на военного из Джанкоя

      В России оценили количество мошенников-дропперов

      На Украине рассказали об уменьшении желания людей возвращать территории

      Названы доступные способы продлить молодость мозга

      Шольц допустил победу Харрис на выборах президента США

      Бакальчук рассказала свою версию конфликта с мужем

      Андреева и Медведев сыграют в миксте на Играх-2024

      На Украине мужчина на автомобиле сбил потребовавшего документы военкома

      Косатки разгромили яхту с людьми у берегов Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше