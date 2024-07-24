Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2005 военнослужащих. Об этом стало известно из ежедневной сводки Минобороны России.
Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с подразделениями российской группировки войск «Юг» — 700 человек личного состава. Еще 550 бойцов ВСУ лишились в зоне контроля подразделений группировки войск «Запад».
Из брифинга оборонного ведомстве следует, что 755 военнослужащих украинские войска потеряли при боях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».
Накануне Минобороны России отчиталось, что ВСУ за сутки лишились более 2000 военнослужащих.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.