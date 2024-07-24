Редкие «ведьмины кольца» обнаружили в лесу России

Гриб звездовик, образующий «ведьмины кольца», обнаружили под Новосибирском

В лесу Новосибирской области обнаружили редкий гриб, который необычен не только своей формой, но и «ведьмиными кольцами». Запечатлеть находку удалось россиянину Антону Нелидову, сообщается в паблике местного микрорайона «Бугринский Комитет» в соцсетях.

Редкого представителя грибного царства под названием звездовик сводчатый обнаружили в Бугринском лесу. Он отличается необычным видом, напоминающим одним любителям тихой охоты звезды, а другим — фантастическое существо.

«Растет небольшими группами, образуя "ведьмины кольца". Гриб съедобен и пригоден к употреблению в самом молодом своем возрасте, когда по форме он напоминает шарик», — говорится в сообщении. Однако в таком виде его практически невозможно встретить из-за скромных размеров и полном погружении в землю.

При этом данный гриб очень ценится в народной медицине. Звездовик сводчатый обладает рядом полезных биологически активных веществ, его применяют в качестве кровоостанавливающего средства и антисептика. Гриб включен в Красную книгу природы нескольких регионов России.

Ранее в Тверской области россиянка нашла «дьявольский зуб». Речь идет о грибе гиднеллум Пека, шляпка которого покрыта каплями с красной жидкостью. В связи с особенностями внешнего вида его также называют клубникой со сливками и кровоточащим зубом.