В Тверской области нашли «дьявольский зуб»

В Тверской области нашли покрытый красными каплями редкий гриб «гиднеллум Пека»

В Тверской области россиянка нашла «дьявольский зуб». Об этом сообщает региональное информационное агентство «ТИА Новости».

Речь идет о грибе «Гиднеллум Пека», шляпка которого покрыта каплями с красной жидкостью. В связи с данной особенностью его также называют «клубникой со сливками» и «кровоточащим зубом». Известно, что такие капли гриб выделяет специально для ловли насекомых.

По словам россиянки, она обнаружила его в песчаной местности в Пеновском районе Тверской области. Гриб является редким и занесен в Красную книгу России.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили уникальное противораковое свойство у одного гриба. Выяснилось, что трутовик обладает уникальными антиоксидантными свойствами и влияет на клеточные процессы, в частности, подавляет клетки рака.