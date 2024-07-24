Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:05, 24 июля 2024Наука и техника

Решена одна из загадок астрономии

Physical Review Letters: темная материя решила проблему последнего парсека

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Космологи Университета Торонто и Университета Макгилла обнаружили связь между сверхмассивными черными дырами и частицами темной материи. Результаты исследования, опубликованные в журнале Physical Review Letters, способны решить проблему последнего парсека, которая является одной из нерешенных загадок астрономии.

Проблема последнего парсека заключается в том, что неизвестен механизм, который способствует быстрому слиянию сверхмассивных черных дыр, приблизившихся друг к другу на расстояние примерно один парсек (3,2 светового года). Согласно современным моделям, между черными дырами присутствует слишком мало вещества, чтобы оно могло быстро затормозить вращающиеся черные дыры за счет динамического трения и способствовать их столкновению. По оценкам, на это должно уйти слишком много времени, которое превышает текущий возраст Вселенной.

Материалы по теме:
Тихий монстр В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Тихий монстрВ центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
16 августа 2019
Дали сигнал Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Дали сигналКак астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
5 января 2020

Тем не менее астрономы неоднократно фиксировали события слияния черных дыр благодаря изучению гравитационных волн. Предполагается, что именно столкновения черных дыр порождают пул гравитационных волн, пронизывающих Вселенную, обнаруженный в 2023 году. Кроме того, слияния черных дыр меньшей массы объясняют происхождение сверхмассивных черных дыр.

Одна из гипотез состоит в том, что столкновения происходят благодаря взаимодействию с темной материей. Чтобы проверить это предположение, ученые использовали модель самовзаимодействующей темной материи (SIDM). Частицы такой темной материи скапливаются вблизи тел высокой массы, в том числе в центрах галактик.

Широко используемая стандартная космологическая модель включает другой тип темной материи, частицы которой не взаимодействуют друг с другом. Из-за этого считалось, что черные дыры выбрасывает частицы темной материи из системы, и темная материя не вносит вклада в динамическое трение. В случае SIDM возникали достаточно плотные гало, которые тормозили черные дыры, обеспечивая слияние.

Модель продемонстрировала картину, похожую на наблюдаемую. Космический гравитационно-волновый фон характеризуется смягчением спектра на низких частотах, поскольку он возникает из-за слияния сверхмассивных черных дыр, порождающих гравитационные волны с большой длиной волны. Текущие данные гравитационно-волновой обсерваторией указывают именно на такую картину, и новые наблюдения могут подтвердить ее в ближайшие несколько нет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Токио выразил Москве протест из-за санкций против своих предпринимателей. Почему Япония боится ответных мер России?

      Глава Еврокомиссии захотела встретиться с премьером Британии для перезагрузки отношений

      Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего

      Крупный итальянский банк назвал сроки сокращения бизнеса в России

      В регионе России кратно увеличили выплату за подписание контракта для участия в СВО

      Уехавший в Израиль телеведущий пожаловался на проблемы с работой

      Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника

      Напившийся с друзьями в отеле турист упал с балкона и не выжил

      Обнаружен неизвестный климатический феномен

      Успенская назвала артистов-иноагентов предателями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше