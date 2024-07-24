Росгвардейцы устроили засаду и уничтожили гексакоптер ВСУ «Баба Яга»

Росгвардейцы уничтожили гексакоптер ВСУ на харьковском направлении

На харьковском направлении росгвардейцы устроили засаду и уничтожили гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, военнослужащие Росгвардии в засаде минировали ложный объект — заложили взрывчатку в подбитый автомобиль. Утром оператор-наводчик ВСУ, управляющий гексакоптером «Баба Яга», обнаружил приманку и попытался атаковать. Для этого он опустился на минимальную высоту, чтобы сделать сброс. В это время росгвардейцы подорвали автомобиль. В результате гексакоптер был уничтожен.



Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обезвредили схрон с иностранным вооружением. Замаскированный тайник силовики нашли в лесополосе на окраине населенного пункта.