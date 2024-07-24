Россия сбросила авиабомбы ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ

МО: Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции экипажи истребителей Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Авиабомбы армия России сбросила в зоне ответственности группировки войск «Запад». О более конкретных координатах оборонное ведомство не отчиталось.

«Осуществили сброс УМПК с установленной дальности. Цели по результатам объективного контроля поражены (...).Противник нас боится, потому что работаем высокоточными бомбами с УМПК, которые выполняют коррекцию и попадают точно в цель!» — приводятся слова одного из пилотов Су-34.

По его словам, действие ФАБ-500 настолько разрушительно, что ударами удается пробивать бетонные укрытия. Авиабомбы позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

22 июля Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады в Липцах Харьковской области.

Дроны навели на цель трехтонную фугасную авиабомбу (ФАБ-3000). В зоне поражения оказались 50 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль и три пикапа.