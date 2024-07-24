Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:20, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам объяснили порядок действий при краже аккаунтов в соцсетях

F.A.C.C.T.: при краже аккаунтов в соцсетях нужно завершить все незнакомые сессии

Фото: Parker Byrd / Unsplash

В случае кражи или компрометации аккаунтов в соцсетях или мессенджерах пользователям нужно сменить пароль на новый и более сложный, включить двухфакторную аутентификацию и отключить все незнакомые и недоступные устройства в списке привязанных девайсов, завершив соответствующие им сессии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал тренер по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Артем Белей. Он также объяснил россиянам порядок действий при утечке данных банковской карты или взломе аккаунта в государственных цифровых сервисах.

«Если есть подозрение, что учетная запись скомпрометирована, например, не приходят одноразовые коды безопасности, то следуют сразу обратиться в службу поддержки и предупредить свой круг контактов о том, что вашим аккаунтом в мессенджере могли с целью рассылки сообщений с просьбой одолжить деньги завладеть злоумышленники», — сказал Белей. Кроме того, он порекомендовал родственникам и близким жертвы массово жаловаться в службу поддержки после получения мошеннических сообщений.

Материалы по теме:
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023
По телефону и через Госуслуги. Главные схемы, которыми пользуются мошенники в 2023 году, чтобы красть деньги россиян
По телефону и через Госуслуги.Главные схемы, которыми пользуются мошенники в 2023 году, чтобы красть деньги россиян
7 августа 2023
В смартфонах миллионов людей стоят приложения-невидимки. Как они следят за ними?
В смартфонах миллионов людей стоят приложения-невидимки.Как они следят за ними?
Реклама
4 января 2024

Если скомпрометирован доступ к аккаунту на «Госуслугах» или других аналогичных сервисах, порядок действий должен быть другим. Белей посоветовал сменить пароль, код доступа в банковские приложения, а также сообщить об инциденте на горячую линию сервиса. Если при этом доступ к личному кабинету сохраняется, то стоит проверить поданные заявки и разрешения на доступ для сторонних сервисов, который могли оформить взломщики. После этого в F.A.C.C.T. рекомендуют сообщить об инциденте в МВД.

«Разглашение данных банковских карт повышает риск взлома учетной записи в банковском сервисе, кражи денег со счетов и оформления кредита на жертву. Ей необходимо оперативно сменить пароль и код доступа, если злоумышленники еще не успели перехватить доступ, заморозить карты и счета», — добавил Белей.

Далее рекомендуется оперативно связаться с банком и сообщить о проблеме, продиктовав номер мошенника, если человек вступал с ним в непосредственный контакт. Обо всех дальнейших шагах финансовое учреждение позаботится самостоятельно, а пострадавшему останется только предупредить знакомых, что им не стоит отправлять деньги на скомпрометированный счет.

Если же был скомпрометирован мобильный номер, об этом нужно сообщить оператору связи, который предпримет все необходимые меры. «После этого нужно привязать аккаунты в сервисах и мессенджерах к нескомпрометированному номеру телефону. Стоит внимательно следить за приходящими СМС о блокировке, перевыпуске или переносе SIM-карты», — резюмировал Белей.

Тем временем эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян о кражах аккаунтов на портале «Госуслуги». В результате мошенники не только завладевают всей конфиденциальной информацией, но и могут оформить на жертву кредит.

Что думаешь? Оцени!
      Вениамин Лыков
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      Попавшим под санкции российским банкам продлят право на реорганизацию

      Посол Израиля в России сообщила о готовности к войне с Ливаном

      Один традиционно мужской вид обуви вновь станет трендом у женщин

      Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

      Санду обвинили во втягивании Молдавии в войну на стороне НАТО

      На Украине объяснили слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

      Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

      На Украине рассказали о попадании ВСУ в котел на покровском направлении

      Появились кадры авиаудара ВС России по пункту временной дислокации ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше