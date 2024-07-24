Россиянам объяснили порядок действий при краже аккаунтов в соцсетях

F.A.C.C.T.: при краже аккаунтов в соцсетях нужно завершить все незнакомые сессии

В случае кражи или компрометации аккаунтов в соцсетях или мессенджерах пользователям нужно сменить пароль на новый и более сложный, включить двухфакторную аутентификацию и отключить все незнакомые и недоступные устройства в списке привязанных девайсов, завершив соответствующие им сессии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал тренер по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Артем Белей. Он также объяснил россиянам порядок действий при утечке данных банковской карты или взломе аккаунта в государственных цифровых сервисах.

«Если есть подозрение, что учетная запись скомпрометирована, например, не приходят одноразовые коды безопасности, то следуют сразу обратиться в службу поддержки и предупредить свой круг контактов о том, что вашим аккаунтом в мессенджере могли с целью рассылки сообщений с просьбой одолжить деньги завладеть злоумышленники», — сказал Белей. Кроме того, он порекомендовал родственникам и близким жертвы массово жаловаться в службу поддержки после получения мошеннических сообщений.

Если скомпрометирован доступ к аккаунту на «Госуслугах» или других аналогичных сервисах, порядок действий должен быть другим. Белей посоветовал сменить пароль, код доступа в банковские приложения, а также сообщить об инциденте на горячую линию сервиса. Если при этом доступ к личному кабинету сохраняется, то стоит проверить поданные заявки и разрешения на доступ для сторонних сервисов, который могли оформить взломщики. После этого в F.A.C.C.T. рекомендуют сообщить об инциденте в МВД.

«Разглашение данных банковских карт повышает риск взлома учетной записи в банковском сервисе, кражи денег со счетов и оформления кредита на жертву. Ей необходимо оперативно сменить пароль и код доступа, если злоумышленники еще не успели перехватить доступ, заморозить карты и счета», — добавил Белей.

Далее рекомендуется оперативно связаться с банком и сообщить о проблеме, продиктовав номер мошенника, если человек вступал с ним в непосредственный контакт. Обо всех дальнейших шагах финансовое учреждение позаботится самостоятельно, а пострадавшему останется только предупредить знакомых, что им не стоит отправлять деньги на скомпрометированный счет.

Если же был скомпрометирован мобильный номер, об этом нужно сообщить оператору связи, который предпримет все необходимые меры. «После этого нужно привязать аккаунты в сервисах и мессенджерах к нескомпрометированному номеру телефону. Стоит внимательно следить за приходящими СМС о блокировке, перевыпуске или переносе SIM-карты», — резюмировал Белей.

Тем временем эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян о кражах аккаунтов на портале «Госуслуги». В результате мошенники не только завладевают всей конфиденциальной информацией, но и могут оформить на жертву кредит.