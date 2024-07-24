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11:54, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об участившихся кражах аккаунтов на «Госуслугах»

МВД предупредило об участившихся кражах аккаунтов на «Госуслугах»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян об участившихся кражах аккаунтов на портале «Госуслуги». Заявление доступно в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции России».

«Получить доступ к вашему личному кабинету на "Госулугах" — мечта любого мошенника», — отметили в МВД. Эксперты рассказали, что для кражи доступа к сервису аферисты звонят по телефону, представляются сотрудниками МФЦ и сообщают, что на имя жертвы пришло электронное письмо. Затем они утверждают, что для его получения нужно продиктовать код из СМС.

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По словам экспертов, если выполнить просьбу злоумышленников, они смогут украсть аккаунт на «Госуслугах». «Таким образом аферисты получат доступ к персональным данным на портале, затем они заменят пароль и будут действовать от вашего лица», — объяснили в ведомстве.

Мошенники не только завладеют всей конфиденциальной информацией, но и смогут оформить кредит, добавили в МВД. Россиянам напомнили, что никому нельзя сообщать коды из СМС и push-уведомлений, так как сотрудники МФЦ не обзванивают граждан.

Ранее в МВД сообщили, что после смены сим-карты необходимо незамедлительно открепить номер от портала «Госуслуги» и мобильных приложений. По словам экспертов, аферисты приобретают старые сим-карты, а затем используют их для восстановления доступа к учетным записям в различных онлайн-сервисах.

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      Олег Давыдов
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