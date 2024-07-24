Россиян предупредили об участившихся кражах аккаунтов на «Госуслугах»

МВД предупредило об участившихся кражах аккаунтов на «Госуслугах»

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян об участившихся кражах аккаунтов на портале «Госуслуги». Заявление доступно в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции России».

«Получить доступ к вашему личному кабинету на "Госулугах" — мечта любого мошенника», — отметили в МВД. Эксперты рассказали, что для кражи доступа к сервису аферисты звонят по телефону, представляются сотрудниками МФЦ и сообщают, что на имя жертвы пришло электронное письмо. Затем они утверждают, что для его получения нужно продиктовать код из СМС.

По словам экспертов, если выполнить просьбу злоумышленников, они смогут украсть аккаунт на «Госуслугах». «Таким образом аферисты получат доступ к персональным данным на портале, затем они заменят пароль и будут действовать от вашего лица», — объяснили в ведомстве.

Мошенники не только завладеют всей конфиденциальной информацией, но и смогут оформить кредит, добавили в МВД. Россиянам напомнили, что никому нельзя сообщать коды из СМС и push-уведомлений, так как сотрудники МФЦ не обзванивают граждан.

Ранее в МВД сообщили, что после смены сим-карты необходимо незамедлительно открепить номер от портала «Госуслуги» и мобильных приложений. По словам экспертов, аферисты приобретают старые сим-карты, а затем используют их для восстановления доступа к учетным записям в различных онлайн-сервисах.