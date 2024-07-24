Россиянам разрешат заселяться в отели по новому документу

Путин поручил разрешить заселение в отели по водительским правам с июня 2025-го

Президент России Владимир Путин поручил разрешить заселяться в отели по водительским правам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Уточняется, что заселение в гостиницы по новому документу должно стать доступно с 1 июня 2025 года.

С такой инициативой ранее выступило Минэкономразвития. Ведомство также предлагало разрешить регистрироваться в отелях по военным билетам и удостоверению личности, предоставленному в электронной форме через «Госуслуги».

Ранее на сайте РЖД появилась возможность просматривать фото интерьеров вагонов разных типов перед покупкой билетов. Сейчас опция доступна только на некоторых рейсах, но в будущем ее планируют расширить на все направления.