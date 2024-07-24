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13:05, 24 июля 2024Путешествия

Россияне смогут просматривать фото вагонов перед покупкой билетов на поезд

РЖД добавили на сайт опцию просмотра фото вагонов перед покупкой билетов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Пассажиры российских поездов смогут просматривать фото интерьеров вагонов разных типов перед покупкой билетов. Такую опцию добавили на сайт РЖД, сообщает ТАСС.

В РЖД уточнили, что сейчас россияне могут ознакомиться с интерьерами поездов №104 МоскваАдлер, №1/2 Москва — Казань, №9/10 Москва — Саратов, а также нескольких межрегиональных «Ласточек». В будущем компания планирует разместить на сайте фотопрофили всех поездов регулярного сообщения и сделать их доступными в мобильном приложении.

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Отмечается, что для просмотра фото вагона пассажиру нужно ввести в поисковую строку маршрут и дату поездки, выбрать тип вагона и нажать на иконку «Фото» или пролистнуть страницу вниз.

В начале июня сообщалось, что лаборатория дизайна Сбера и РЖД занялись разработкой концепции внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России. Он создается для высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

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      Алина Черненко
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