Россияне смогут просматривать фото вагонов перед покупкой билетов на поезд

РЖД добавили на сайт опцию просмотра фото вагонов перед покупкой билетов

Пассажиры российских поездов смогут просматривать фото интерьеров вагонов разных типов перед покупкой билетов. Такую опцию добавили на сайт РЖД, сообщает ТАСС.

В РЖД уточнили, что сейчас россияне могут ознакомиться с интерьерами поездов №104 Москва — Адлер, №1/2 Москва — Казань, №9/10 Москва — Саратов, а также нескольких межрегиональных «Ласточек». В будущем компания планирует разместить на сайте фотопрофили всех поездов регулярного сообщения и сделать их доступными в мобильном приложении.

Отмечается, что для просмотра фото вагона пассажиру нужно ввести в поисковую строку маршрут и дату поездки, выбрать тип вагона и нажать на иконку «Фото» или пролистнуть страницу вниз.

В начале июня сообщалось, что лаборатория дизайна Сбера и РЖД занялись разработкой концепции внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России. Он создается для высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

