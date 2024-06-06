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12:09, 6 июня 2024Путешествия

Сбер и РЖД занялись созданием концепции самого современного поезда в России

Сбер и РЖД разрабатывают концепцию нового поезда для ВСМ Москва — Петербург

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Лаборатория дизайна Сбера и РЖД занялись разработкой концепции внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе ПМЭФ, передает ТАСС.

Новый поезд создается для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга.

Греф указал, что это большая честь — участвовать в «настолько масштабном, высокотехнологичном и стратегически значимом для всей страны проекте». Он также отметил, что реализация данной идеи откроет новые возможности для инноваций в сфере цифровизации железнодорожного транспорта и максимального импортозамещения. Греф добавил, что в проекте будут задействованы «самые передовые отечественные технологии» — они не только обеспечат безопасность перевозок, но и повысят экологичность транспорта.

Ранее в июне правительство России уже утвердило распоряжение о строительстве ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. Старт новому проекту официально был дан 14 марта 2024 года. В апреле на реализацию проекта президент России также захотел выделить не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

Ожидается, что эта железнодорожная магистраль станет первой высокоскоростной в стране — по ней будут ездить поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час. Позже аналогичные ВСМ появятся по направлению в Адлер, Минск и Рязань.

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