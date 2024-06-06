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10:34, 6 июня 2024Экономика

Кабмин утвердил распоряжение о строительстве мегапроекта

Кабмин утвердил распоряжение о строительстве ВСМ Москва — Петербург

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Правительство РФ утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что в следующем году для кредитов на строительство мегапроекта из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более одного процента годовых.

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург официально стартовало 14 марта 2024 года. Ожидается, что эта железнодорожная магистраль станет первой высокоскоростной в России — по ней смогут ездить поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час.

В апреле стало известно, что президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить не менее 300 миллиардов рублей из ФНБ на строительство ВСМ Москва — Петербург.

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      Полина Кислицына
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