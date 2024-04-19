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19:39, 19 апреля 2024Экономика

Раскрыта стоимость проезда по железнодорожной магистрали Москва — Петербург

Билет на высокоскоростной поезд Москва — Петербург будет стоить 8,9 тыс. рублей

Фото: Компания "Скоростные магистрали" / РИА Новости

Прогнозная стоимость билета по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург составит 8,9 тысячи рублей. Информацию об этом, ссылаясь на стратегическую сессию по ВСМ, раскрыла «Фонтанка».

Указанная сумма — цена проезда из одной столицы в другую из расчета на 2028 год, когда мегапроект должны будут запустить. Добраться из Санкт-Петербурга в Великий Новгород удастся за 1,8 тысячи рублей, а из Твери в Санкт-Петербург — за 7,6 тысячи рублей. Предполагается, что к 2030 году полная стоимость проезда вырастет практически до 10 тысяч рублей. К тому времени билет на «Сапсан» будет стоить примерно шесть тысяч рублей, а на самолет — около 4,5 тысячи.

Согласно результатам опроса россиян, 34 процента граждан готовы пользоваться ВСМ, если билет будет стоить от 6 до 10 тысяч рублей, 29 процентов — от 4 до 6 тысяч, 16 процентов — от 2 до 4 тысяч, а еще 15 процентов устроит цена выше 10 тысяч. Вместе с тем рассматриваются различные варианты абонемента на проезд — с пересадкой на другие виды общественного транспорта либо без них.

Ранее в апреле стало известно, что первые поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург построят за 12 миллиардов рублей.

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      Полина Кислицына
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