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08:23, 24 июля 2024Россия

Россиянин сломал половой орган во время секса и поплатился за не обращение к врачам

Житель ДНР сломал половой член, его не спасли из-за позднего обращения к врачам

Фото: Niyaz Galiev / Global Look Press

Житель Донецкой народной республики (ДНР) сломал половой член. О том, к каким последствиям привело его нежелание обращаться к врачам, рассказывает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, мужчина получил травму во время ролевых игр. Однако он пренебрег необходимостью обратиться к медикам. В больницу житель ДНР попал только через неделю.

Хирурги донецкой больницы были вынуждены удалить россиянину поврежденный половой орган. Однако из-за начавшейся сухой гангрены даже такие меры не помогли спасти мужчину, и медики констатировали смерть пациента.

По словам врачей, к таким последствиям привело несвоевременное обращение за медицинской помощью.

Ранее были раскрыты самые частые травмы из-за бурного секса. К наиболее распространенным повреждениям, которые получают партнеры, отнесены ожоги от ковра на коже, растяжения мышц и вывихи лодыжек. Мужчины травмируются в три раза чаще женщин.

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      Алан Босиков
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