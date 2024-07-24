Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 24 июля 2024Россия

Российская старшеклассница училась водить и сбила незрячего ребенка

В Ленобласти 16-летняя школьница сбила на Kia незрячего ребенка на крыльце дома

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Приозерском районе Ленинградской области 16-летняя школьница сбила на автомобиле Kia Rio незрячего ребенка на крыльце дома. Как выяснила «Фонтанка», старшеклассница училась водить и одолжила иномарку у 40-летней родственницы.

По информации издания, автомобиль был припаркован во дворе частного дома в российском регионе, там же, едва начавшись, закончилась поездка.

Рычаг стоял на первой передаче, школьница начала движение и въехала в крыльцо дома, на котором стоял восьмилетний незрячий ребенок. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мальчика поместили в реанимацию с закрытой травмой живота.

Дорожная полиция начала устанавливать все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель за рулем автомобиля итальянской марки Maserati сбил двоих детей в подмосковном Можайске.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

      Захарова назвала переизбрание фон дер Ляйен главой ЕК трагедией

      В США заявили о планах Трампа потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону

      Российский инвестор вложит десятки миллионов рублей в переработку отходов

      Российскую пару задержали за фиктивную регистрацию нескольких тысяч мигрантов

      «Ростех» поставил спасателям вездеходы ТМ-140

      Раскрыта судьба находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна россиян

      Блейк Лайвли прокомментировала слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом

      В расправе над найденной в пакетах россиянкой обвинили ее отца

      Жена офицера Минобороны ответила на информацию о подрыве их авто в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше