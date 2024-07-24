Российская старшеклассница училась водить и сбила незрячего ребенка

В Ленобласти 16-летняя школьница сбила на Kia незрячего ребенка на крыльце дома

В Приозерском районе Ленинградской области 16-летняя школьница сбила на автомобиле Kia Rio незрячего ребенка на крыльце дома. Как выяснила «Фонтанка», старшеклассница училась водить и одолжила иномарку у 40-летней родственницы.

По информации издания, автомобиль был припаркован во дворе частного дома в российском регионе, там же, едва начавшись, закончилась поездка.

Рычаг стоял на первой передаче, школьница начала движение и въехала в крыльцо дома, на котором стоял восьмилетний незрячий ребенок. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мальчика поместили в реанимацию с закрытой травмой живота.

Дорожная полиция начала устанавливать все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель за рулем автомобиля итальянской марки Maserati сбил двоих детей в подмосковном Можайске.