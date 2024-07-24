Лебедев: российские военные поразили батальон ВСУ с техникой на заводе в Лозовой

Российские военные нанесли удар по месту дислокации батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и техники в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, армия России поразила в городе Лозовая предприятие, занятое украинскими солдатами.

«В полдень прилетело в Лозовской кузнечно-механический завод возле железнодорожной станции Лозовая. На территории завода расположились ВСУ в количестве батальона вместе с гусеничной и колесной техникой. Там же обустроили склад», — объяснил представитель пророссийского подполья.

После удара было замечено большое количество автомобилей скорой помощи, направляющихся к заводу. Район предприятия оцепили. По информации Лебедева, ВСУ потеряли не менее 50 бойцов.

Ранее Минобороны России публиковало кадры авиаудара российских военных по пункту временной дислокации ВСУ. Для поражения позиций украинских солдат были применены фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.