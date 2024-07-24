Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 24 июля 2024Бывший СССР

Российские военные поразили батальон ВСУ в Харьковской области

Лебедев: российские военные поразили батальон ВСУ с техникой на заводе в Лозовой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по месту дислокации батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и техники в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, армия России поразила в городе Лозовая предприятие, занятое украинскими солдатами.

«В полдень прилетело в Лозовской кузнечно-механический завод возле железнодорожной станции Лозовая. На территории завода расположились ВСУ в количестве батальона вместе с гусеничной и колесной техникой. Там же обустроили склад», — объяснил представитель пророссийского подполья.

После удара было замечено большое количество автомобилей скорой помощи, направляющихся к заводу. Район предприятия оцепили. По информации Лебедева, ВСУ потеряли не менее 50 бойцов.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Тихоокеанский рубеж. Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
Тихоокеанский рубеж.Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
3 февраля 2023

Ранее Минобороны России публиковало кадры авиаудара российских военных по пункту временной дислокации ВСУ. Для поражения позиций украинских солдат были применены фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      На Западе заявили об уверенности европейского главкома НАТО в победе России

      Лукашенко попросил не называть его господином

      Модный фестиваль в российском городе посетили дизайнеры из Латинской Америки

      Загранучреждения Украины возобновили выдачу паспортов военнообязанным

      В Госдуме высказались о попытках Украины испортить отношения России и Африки

      Украина отказалась принять посла Болгарии из-за российского паспорта его жены

      Биржевая стоимость бензина Аи-95 превысила 75 тысяч рублей за тонну

      США пригрозили спортивной изоляцией

      Ветеран «Альфы» дал прогноз о ситуации с преступностью в России после СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше