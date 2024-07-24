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20:03, 24 июля 2024Силовые структуры

Российский уголовник решил расправиться с женой и сжег ее вместе с домом

В Липецкой области пьяный уголовник сжег жену вместе с домом

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Липецкой области в СИЗО отправили заподозренного в расправе над женой ранее судимого российского уголовника. Об этом в среду, 24 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, неоднократно судимый мужчина вынашивал план расправы. 22 июля после очередной ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил, что время пришло — облил на веранде вещи легковоспламеняющейся жидкостью и поджог дом.

После того как в горящем доме села Гагарино пожарные после тушения нашли обгоревшее женское тело, мужчина сразу попал под подозрение. Многие соседи слышали, как он неоднократно угрожал жене. На допросе задержанный дал признательные показания.

10 июля в Забайкальском крае четырежды судимый, в том числе за изнасилования, уголовник предстанет перед судом за жестокую расправу над 17-летней девушкой.

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      Владимир Седов
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