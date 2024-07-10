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20:11, 10 июля 2024Силовые структуры

Рецидивист расправился с изнасилованной им 17-летней россиянкой

В Забайкальском крае уголовник изнасиловал 17-летнюю россиянку и убил ее

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Забайкальском крае четырежды судимый, в том числе за изнасилования, уголовник предстанет перед судом за жестокую расправу над 17-летней девушкой. Об этом в среду, 10 июля, сообщает краевое управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ранним утром 25 мая пьяный рецидивист заметил шедшую по улице в наушниках 17-летнюю девушку. Злоумышленник напал на нее, изнасиловал, после чего нанес ей несовместимые с жизнью травмы. После этого он забрал ее мобильный телефон с наушниками и скрылся.

В ходе комплекса следственных мероприятий злоумышленника задержали. На предварительном следствии обвиняемый признался в инкриминируемых деяниях. Назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, согласно выводам которой обвиняемый мог отдавать отчет своим действиям.

Обвиняемому грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

9 июля сообщалось, что в Салехарде двое россиян отрезали руку собутыльнику и изнасиловали его палкой.

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      Владимир Седов
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