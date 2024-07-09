Двое россиян отрезали руку собутыльнику и изнасиловали его палкой

В Салехарде двое мужчин отрезали руку собутыльнику и изнасиловали его палкой

В Салехарде двое местных жителей отрезали руку собутыльнику и изнасиловали его палкой. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, 8 июля трое мужчин выпивали в квартире одного из них. Позже хозяин жилища попросил друзей уйти, в результате началась ссора. Тогда он взял палку и замахнулся на собутыльников. Мужчины отобрали дубинку, взяли нож и отрезали потерпевшему руку. Затем они изнасиловали его этой же палкой. Пострадавший не выжил, так как потерял много крови и получил разрыв внутренних органов.

Преступники хотели сбежать: они разбили окно одной из машин во дворе и угнали ее. Доехав до тундры, сообщники решили зайти в лес и затаиться в охотничьем домике. Там их и задержали правоохранители.

Ранее стало известно, что в Ялте суд приговорил 61-летнего местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за расправу над владельцами гостевого дома из-за замечания.