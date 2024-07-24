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09:02, 24 июля 2024Путешествия

Сбежавшая от пятерых насильников в Париже туристка попала на видео

Австралийская туристка сбежала от пятерых насильников в Париже и попала на записи с камер видеонаблюдения. Ролик публикует Daily Mail.

На записи из шашлычной видно, как напуганная 25-летняя девушка просит персонал о помощи. Вслед за ней в заведение заходит мужчина, но пострадавшая дает понять окружающим, что это один из нападавших. Далее предполагаемый насильник подходит к ней и хлопает ее по спине.

Затем кадры показывают, как посетители ресторана начинают ругаться с преступником и толкать его.

Об инциденте стало известно ранее 23 июля. Около 5 часов утра в ночь на 20 июля 25-летняя девушка вбежала в круглосуточную закусочную и попросила о помощи. Она была в платье наизнанку и держала нижнее белье в руках.

Отмечается, что нападение произошло в тот момент, когда спортсмены и туристы со всего мира съезжаются в Париж на Олимпийские и Паралимпийские игры.

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      Марк Успенский
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