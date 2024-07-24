Шар с мусором из КНДР приземлился на территории офиса президента Южной Кореи

Yonhap: Шар с мусором из КНДР приземлился возле офиса президента Южной Кореи

Шар с мусором, отправленный из КНДР, приземлился в центре Сеула на территории, где расположена администрация президента Южной Кореи, сообщает Yonhap со ссылкой на Служба безопасности.

Из Северной Кореи было отправлено несколько шаров. Специалисты не нашли опасных или токсичных веществ среди упавших объектов.

Как уточняет Yonhap, южнокорейские военные не сбивают шары в воздухе, а собирают их после приземления, чтобы потенциально опасный мусор не разлетелся в воздухе.

26 июня запущенные из Северной в Южную Корею шары с мусором примерно на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Власти КНДР заявили, что запускают воздушные шары с мусором в ответ на пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов на Юге, которые регулярно отправляют в одну из самых закрытых стран мира воздушные шары с едой, лекарствами, деньгами и листовками, критикующими лидеров Севера.