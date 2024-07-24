Школьник потерял сумку на рейсе в Петербург и заставил попутчиков ждать полицию

Школьник потерял сумку на борту российского самолета и заставил попутчиков ждать полицию сразу после посадки лайнера. Об этом сообщает 78.ru.

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета из Москвы в Санкт-Петербург. Пассажир пожаловался, что во время полета пропала его сумка, которую он положил на верхнюю багажную полку. Он предположил, что ее могли украсть.

В результате покинувшим самолет пассажирам пришлось ждать полицию в автобусах, которые должны были довезти их до авиагавани Пулково. Спустя полчаса полицейские осмотрели их вещи и отпустили. Ведется дальнейшее расследование по факту пропажи сумки.

Ранее россиянин захотел увезти домой ранее украденный из самолета спасательный жилет и попался на досмотре в аэропорту Симферополя. Как объяснил мужчина, он совершил правонарушение, находясь в состоянии алкогольного опьянения.