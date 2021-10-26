Россиянин решил украсть спасающий пассажиров предмет в самолете и пошел под суд

Житель Санкт-Петербурга украл из самолета спасательный жилет и попался в аэропорту Крыма

Россиянин захотел увезти домой ранее украденный из самолета спасательный жилет, и попался на досмотре в аэропорту Симферополя. Об этом сообщается на сайте Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

41-летний житель Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в Крым из северной столицы, решил украсть с борта авиалайнера спасательный жилет. Спустя десять дней, заранее спрятав похищенный предмет в личные вещи, мужчина вернулся в аэропорт Симферополя, чтобы улететь обратно домой в родной город.

Однако при проведении досмотра на входе в терминал сотрудники авиационной безопасности обнаружили у туриста украденный жилет. Как объяснил мужчина, он совершил правонарушение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате россиянин пошел под суд — было возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее в сентябре в поселке Красная Поляна недалеко от Сочи иностранный гражданин обокрал российского туриста. Так, житель Санкт-Петербурга поселился в хостеле на популярном курорте и во время отдыха обнаружил, что посреди ночи пропала его сумка с дорогостоящей техникой — двумя фотоаппаратами, объективом и квадрокоптером. Сумма ущерба превысила 280 тысяч рублей.