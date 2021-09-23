Россиянин поселился в хостеле на Красной Поляне и был обворован иностранцем

В поселке Красная Поляна недалеко от Сочи иностранный гражданин обокрал российского туриста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Так, житель Санкт-Петербурга поселился в хостеле на популярном курорте и во время отдыха обнаружил, что посреди ночи пропала его сумка с дорогостоящей техникой — двумя фотоаппаратами, объективом и квадрокоптером. Сумма ущерба превысила 280 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели комнату, опросили жильцов хостела и изучили записи камер видеонаблюдения. В результате выяснилось, что к воровству причастен один из постояльцев — 21-летний житель Казахстана.

По имеющимся приметам преступника задержали в поезде на станции Горячий Ключ. В ходе досмотра багажа полиция обнаружила часть похищенных вещей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в сентябре четверо российских туристов украли в Таиланде у гражданина Швейцарии картину стоимостью 50 миллионов бат (112 миллионов рублей). Инцидент произошел на курорте Паттайя. Трое мужчин в возрасте от 19 до 50 лет и 33-летняя женщина напали на швейцарца, избили его и украли у него предмет искусства.