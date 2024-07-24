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15:24, 24 июля 2024Мир

Словакия пригрозила Украине мерами из-за ситуации с транзитом нефти из России

Президент Словакии пригрозил Киеву мерами из-за ситуации с транзитом нефти из РФ

Фото: David W Cerny / Reuters

Словакия может принять ответные меры в отношении Украины из-за ситуации с транзитом нефти из России. Так Киеву пригрозил словацкий президент Петер Пеллегрини, сообщает РИА Новости.

«Я твердо верю, что Украине удастся как можно скорее это привести в порядок, потому что Словакия, как суверенное государство, в конце концов должно будет приступить к каким-то ответным мерам», — сказал глава государства.

По его словам, решение Украины остановить транзит нефти — очень неприятное вмешательство в добрые отношения между странами.

Ранее Словакия перестала получать нефть от «Лукойла» по трубопроводу. Представители расположенного в Братиславе национального транспортного оператора Transpetrol заявили, что российская нефтяная компания была внесена в расширенный украинский санкционный список, и с этого момента поставки от нее прекратились.

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      Семен Александров
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