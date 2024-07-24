Сосо Павлиашвили назвал феминизм внедренной болезнью

Павлиашвили назвал феминисток «отравленными женщинами»

Российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили подверг критике идеологию феминизма. Об этом он заявил в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, феминизм представляет из себя специально внедренную «болезнь», целью которой является уменьшение рождаемости и уничтожение доверия между женщинами и мужчинами. Самих феминисток он назвал «отравленными» женщинами, добавив, что он относится к ним с большой болью, поскольку не может представить их счастливыми.

«Современное понятие феминизма превратилось в бунт, женский бунт против всего мужского. Сегодня женщины объединяются в коалиции под названием "Я сама". И, на мой взгляд, противоречат себе, так как при этом хотят быть хрупкими, женственными, чтобы мужчина ухаживал, поддерживал», — сказал музыкант.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о наступающем закате Европы, который был предсказан немецким философом Освальдом Шпенглером. Он привел в пример музыкальный конкурс «Евровидение» — в 1956 году в Швейцарии он начался с песни под названием «Любовный рефрен», однако спустя почти 70 лет на «Евровидении» от Швейцарии «бесновался бесполый, бигендерный победитель».