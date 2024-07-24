Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:17, 25 июля 2024Культура

Сосо Павлиашвили назвал феминизм внедренной болезнью

Павлиашвили назвал феминисток «отравленными женщинами»

Фото: Lindsey LaMont / Unsplash

Российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили подверг критике идеологию феминизма. Об этом он заявил в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, феминизм представляет из себя специально внедренную «болезнь», целью которой является уменьшение рождаемости и уничтожение доверия между женщинами и мужчинами. Самих феминисток он назвал «отравленными» женщинами, добавив, что он относится к ним с большой болью, поскольку не может представить их счастливыми.

«Современное понятие феминизма превратилось в бунт, женский бунт против всего мужского. Сегодня женщины объединяются в коалиции под названием "Я сама". И, на мой взгляд, противоречат себе, так как при этом хотят быть хрупкими, женственными, чтобы мужчина ухаживал, поддерживал», — сказал музыкант.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о наступающем закате Европы, который был предсказан немецким философом Освальдом Шпенглером. Он привел в пример музыкальный конкурс «Евровидение» — в 1956 году в Швейцарии он начался с песни под названием «Любовный рефрен», однако спустя почти 70 лет на «Евровидении» от Швейцарии «бесновался бесполый, бигендерный победитель».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Работал в банке и писал имя «на украинском». Что еще известно о подозреваемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      Обвиняемый в планировании теракта в «Шереметьево» хотел обучаться разведке на Украине

      Спутник блогерши МотоТани рассказал о таинственном исчезновении камеры с места ДТП

      43-летнюю Алессандру Амбросио сняли в бикини на пляже

      Подозреваемого в подрыве авто в Москве начали готовить к возможной экстрадиции

      Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

      Смертельный грибок-мутант заражает людей. Он мутирует с ошеломительной скоростью и становится все более агрессивным

      В Словакии пожаловались на шантаж Украины

      Путин заявил о сборе неопровержимых улик преступлений неонацистов в Донбассе

      Сосо Павлиашвили назвал феминизм внедренной болезнью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше