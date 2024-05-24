Российский сенатор Пушков: закат Европы предсказали 100 лет назад

Закат Европы 100 лет назад предсказал немецкий философ Освальд Шпенглер, заявил в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он напомнил, что в 1956 году в Швейцарии «Евровидение» начиналось с песни Refrain d'amour — «Любовный рефрен». Пушков отметил, что через 68 лет на сцене конкурса в Мальме (Швеция) «бесновался бесполый, бигендерный победитель из той же Швейцарии».

«Контраст разительный. Закат Европы 100 лет назад предсказал Освальд Шпенглер. С тех пор Европа сделала все возможное, чтобы доказать его правоту», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее российский режиссер Андрей Кончаловский заявил о закате Европы и призвал не считать Запад эталоном. Он также поразмышлял о феминизме, который, по его мнению, противоречит законам природы. Режиссер подчеркнул, что в мире должно быть мужское и женское начало.