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23:39, 24 мая 2024Россия

В России заявили о закате Европы

Российский сенатор Пушков: закат Европы предсказали 100 лет назад
Алексей Пушков

Алексей Пушков. фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Закат Европы 100 лет назад предсказал немецкий философ Освальд Шпенглер, заявил в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он напомнил, что в 1956 году в Швейцарии «Евровидение» начиналось с песни Refrain d'amour — «Любовный рефрен». Пушков отметил, что через 68 лет на сцене конкурса в Мальме (Швеция) «бесновался бесполый, бигендерный победитель из той же Швейцарии».

«Контраст разительный. Закат Европы 100 лет назад предсказал Освальд Шпенглер. С тех пор Европа сделала все возможное, чтобы доказать его правоту», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее российский режиссер Андрей Кончаловский заявил о закате Европы и призвал не считать Запад эталоном. Он также поразмышлял о феминизме, который, по его мнению, противоречит законам природы. Режиссер подчеркнул, что в мире должно быть мужское и женское начало.

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      Марина Совина
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